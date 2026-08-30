Трансфер Яна Диоманде в «Реал» обойдётся мадридцам в € 230 млн — Mundo Deportivo

Мадридский «Реал» заплатит около € 230 млн за трансфер ивуарийского защитника Янa Диоманде с учётом зарплаты и налогов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Непосредственно переход оценивается в € 130 млн: € 105 млн мадридцы выплатят фиксированной суммой, ещё € 25 млн предусмотрены в виде бонусов. Контракт Диоманде рассчитан на семь сезонов — до 30 июня 2033 года. Зарплата игрока составит около € 7 млн после налогов за год, а в общей сложности на его оклад клуб направит € 98 млн. При этом € 49 млн из этой суммы уйдут в налоговую службу.

Таким образом, совокупные расходы «Реала» на сделку достигнут примерно € 230 млн, что делает переход одним из наиболее затратных в истории клуба.