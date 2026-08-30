Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 30 августа

Сегодня, 30 августа, состоятся три матча в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 30 августа (время московское):

15:00. «Родина» — «Балтика»;

17:30. «Спартак» — «Оренбург»;

20:00. «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

После шести матчей РПЛ «Краснодар» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Зенит», который заработал 12 очков в шести встречах. Замыкает тройку лидеров столичный «Спартак», набравший 12 очков после пяти игр. Замыкают турнирную таблицу воронежский «Факел» (два очка) и тольяттинский «Акрон» (3).