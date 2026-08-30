Моуринью: сложнее управлять эго игроков или тактикой? Честно говоря, нет ничего сложного

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью подчеркнул, что на текущий момент не испытывал проблем при работе в испанском гранде.

«Сложнее управлять эго футболистов или заниматься тактикой? Честно говоря, нет ничего сложного. До сих пор у нас не было проблем. Проблемы рано или поздно возникнут, и это нормально, это естественно. Они будут решаться естественным образом», — приводит слова Моуринью Marca.

Португальский специалист возглавил «Реал» нынешним летом. В двух стартовых матчах испанской Примеры подопечные Моуринью набрали шесть очков. Контракт 63-летнего тренера действует до 30 июня 2029 года.