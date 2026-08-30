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Игрок «Динамо» Бителло: Шварц очень честный — всегда говорит только то, что думает

Игрок «Динамо» Бителло: Шварц очень честный — всегда говорит только то, что думает
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о новом главном тренере бело-голубых Сандро Шварце. Немецкий специалист возглавил команду летом текущего года.

«У Шварца отличные отношения не только со мной, но и со всей командой. Сандро даёт всем возможность показать себя на поле, любит общаться с футболистами. Он очень честный — всегда говорит только то, что думает. Поэтому у меня с ним и внутри команды очень хорошие отношения», — сказал Бителло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В шести стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало 10 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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