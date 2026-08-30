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«Не впервые это допустили». Спортдиректор «Факела» — о пенальти в матче с «Зенитом»

«Не впервые это допустили». Спортдиректор «Факела» — о пенальти в матче с «Зенитом»
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Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов высказался о поражении воронежцев от «Зенита» (0:1) в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч в игре был забит с пенальти на 90+3-й минуте.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 90+3'    
Удаления: нет / Дивеев – 85'

«Клуб обратится в ЭСК, чтобы получить разъяснение, что там случилось. Надо поменять трактовки. Но судьи тоже люди, все ошибаются. А меня больше интересует, почему мы допустили этот момент в самой концовке матча. Подобное происходит не впервые, нам не хватает концентрации», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Факел» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды всего два набранных очка в шести стартовых турах.

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