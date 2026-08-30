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«Галатасарай» намерен арендовать полузащитника Фофана у «Милана» — Сабунджуоглу

«Галатасарай» намерен арендовать полузащитника Фофана у «Милана» — Сабунджуоглу
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«Галатасарай» сделал предложение об аренде полузащитника «Милана» Юссуфа Фофана с возможностью выкупа. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в социальной сети X.

По информации источника, 27-летний футболист принял предложение, в то время как «россонери» изучают его. В случае перехода Фофана в «Галатасарай» полузащитник Марио Лемина потеряет место в основном составе или покинет команду.

В минувшем сезоне Фофана принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

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