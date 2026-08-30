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«Челси» объявил о переходе чемпиона мира Эмилиано Мартинеса

«Челси» объявил о переходе чемпиона мира Эмилиано Мартинеса
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«Челси» на официальном сайте объявил о переходе вратаря, чемпиона мира – 2022 Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы». Аргентинский голкипер подписал с лондонской командой трёхлетний контракт.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» заплатит за переход 33-летнего вратаря £ 7,5 млн (€ 8,7 млн).

Мартинес выступал в составе «Астон Виллы» с сентября 2020 года. За этот период голкипер принял участие в 256 матчах во всех турнирах, в 80 из которых отыграл «на ноль». В сезоне-2025/2026 аргентинец в составе бирмингемского клуба выиграл Лигу Европы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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