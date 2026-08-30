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Новичка «Динамо» Гонсало Плату встретили в Домодедове хлебом без соли

Новичка «Динамо» Гонсало Плату встретили в Домодедове хлебом без соли
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Эквадорский вингер Гонсало Плата прилетел в Москву перед переходом в московское «Динамо». Кадрами прибытия 25-летнего футболиста поделилась пресс-служба бело-голубых. Игроку «Фламенго» вручили шарфик московской команды и каравай.

«Встретили по традиции хлебом. Соль оставим для будущих соперников», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Динамо» Москва

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и «Фламенго» близки к договорённости по трансферу футболиста. В сезоне-2025/2026 Плата принял участие в 27 встречах во все