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Эмилиано Мартинес поделился эмоциями после перехода в «Челси»

Эмилиано Мартинес поделился эмоциями после перехода в «Челси»
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33-летний вратарь Эмилиано Мартинес высказался о своём переходе в «Челси» из «Астон Виллы». Чемпион мира — 2022 подписал трёхлетний контракт.

«Я очень рад быть в этом футбольном клубе. Переход в «Челси» для меня и моей семьи был лёгким решением, и я просто вне себя от радости — не могу дождаться начала работы.

Хочу добиться здесь успеха. Я стремлюсь побеждать во всём, что делаю, и хочу привнести это сюда, потому что «Челси» — клуб, который выигрывает титулы, поэтому я думаю, что это хорошее сочетание.

Я полон страсти и играю от всего сердца. Я буду выкладываться на 100% каждой игре, на каждой тренировке, чтобы клуб, мои товарищи по команде и болельщики могли мной гордиться», — приводит слова Мартинеса пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

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