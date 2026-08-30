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Спортдиректор «Факела» Пименов рассказал, на какую позицию клуб ищет игроков

Спортдиректор «Факела» Пименов рассказал, на какую позицию клуб ищет игроков
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Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов ответил, на какую позицию клуб ищет игроков.

— Команда мало забивает на старте сезона. У вас есть цель усилить позицию нападающих?
— Нападающие — зависимые игроки, потому что центральные полузащитники должны поставлять им мячи. Мы как раз ищем игроков на эту позицию, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После шести туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги воронежская команда набрала два очка и занимает 16-е место. В 6-м туре чемпионата России «Факел» уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:1.

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