Спортдиректор «Факела» Пименов рассказал, на какую позицию клуб ищет игроков

Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов ответил, на какую позицию клуб ищет игроков.

— Команда мало забивает на старте сезона. У вас есть цель усилить позицию нападающих?

— Нападающие — зависимые игроки, потому что центральные полузащитники должны поставлять им мячи. Мы как раз ищем игроков на эту позицию, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После шести туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги воронежская команда набрала два очка и занимает 16-е место. В 6-м туре чемпионата России «Факел» уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:1.