Стало известно, где живёт Батраков после перехода в «Галатасарай»

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, ответил, где живёт футболист после перехода в турецкий гранд.

«Сняли дом в комфортной близости и от базы, и от стадиона.

У Алексея настроение боевое, в коллективе приняли отлично, он общается со всеми в команде. А там посмотрим, нужно время», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до 2031 года. Зарплата Батракова в турецком гранде составит € 3,25 млн за сезон.