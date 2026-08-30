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«Милан» объявил о переходе Леау в «Галатасарай»

«Милан» объявил о переходе Леау в «Галатасарай»
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«Милан» на официальном сайте объявил о завершении перехода нападающего Рафаэла Леау в «Галатасарай» на постоянной основе.

«Клуб благодарит Рафу за профессионализм и преданность, проявленные им в футболке «россонери» на протяжении семи сезонов, в течение которых он внёс свой вклад в завоевание скудетто в сезоне-2021/2022 и Суперкубка Италии в 2024 году. Желаем Рафе всего наилучшего, как в личной, так и в профессиональной жизни, на новом этапе его карьеры», — написано в заявлении «Милана».

Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2019 году. За этот