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Полузащитник «Милана» Самуэле Риччи перешёл в «Комо»

Полузащитник «Милана» Самуэле Риччи перешёл в «Комо»
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Итальянский полузащитник Самуэле Риччи перешёл из «Милана» в «Комо». Соглашение об аренде 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2026/2027 и включает в себя опцию выкупа.

«Мы хорошо знаем Самуэле. Он обладает отличной техникой, интеллектом и прекрасно владеет мячом. Уверен, его качества хорошо сочетаются с нашим стилем игры и он может многое дать команде. Мы очень рады, что он с нами, и нам не терпится начать совместную работу», — приводит слова главного тренера команды Сеска Фабрегаса