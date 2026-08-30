Полузащитник «Милана» Самуэле Риччи перешёл в «Комо»

Итальянский полузащитник Самуэле Риччи перешёл из «Милана» в «Комо». Соглашение об аренде 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2026/2027 и включает в себя опцию выкупа.

«Мы хорошо знаем Самуэле. Он обладает отличной техникой, интеллектом и прекрасно владеет мячом. Уверен, его качества хорошо сочетаются с нашим стилем игры и он может многое дать команде. Мы очень рады, что он с нами, и нам не терпится начать совместную работу», — приводит слова главного тренера команды Сеска Фабрегаса