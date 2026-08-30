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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 30 августа

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 30 августа
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Сегодня, 30 августа, состоялись четыре матча 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги сезона-2026/2027 на 30 августа:

  • «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» Москва — 0:2;
  • «Енисей» — «Шинник» — 0:0;
  • «Сочи» — «Челябинск» — 2:1;
  • «Нижний Новгород» — «Волга» Ульяновск — 2:2.

По итогам игрового дня турнирную таблицу Первой лиги возглавил «Нижний Новгород», набравший 22 очка в девяти матчах. «Велес» занимает вторую строчку с 21 очком. На третьем месте — «Сочи» (19). В зоне вылета находятся «Ленинградец»