Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 30 августа
Сегодня, 30 августа, состоялись четыре матча 9-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Первой лиги сезона-2026/2027 на 30 августа:
- «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» Москва — 0:2;
- «Енисей» — «Шинник» — 0:0;
- «Сочи» — «Челябинск» — 2:1;
- «Нижний Новгород» — «Волга» Ульяновск — 2:2.
По итогам игрового дня турнирную таблицу Первой лиги возглавил «Нижний Новгород», набравший 22 очка в девяти матчах. «Велес» занимает вторую строчку с 21 очком. На третьем месте — «Сочи» (19). В зоне вылета находятся «Ленинградец»