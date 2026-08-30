Психолог, работающий со сборными Аргентины, Хуан Мануэль Бриндизи считает, что «Атлетико» должен позаботиться о ментальном состоянии нападающего Хулиана Альвареса, который заявил о желании покинуть мадридский клуб ради перехода в «Барселону».

«Есть два момента, когда спортсмен особенно уязвим и испытывает сильный стресс: первый — получение травмы, второй — ситуация на трансферном рынке, особенно в последние дни трансферного окна. За ощущением неуверенности в клубе нередко стоит целый жизненный проект человека — и это один из самых тяжёлых и тревожных периодов в карьере.

Если в разгар переговоров начинают звучать слова о депрессии, ситуация требует особого внимания — здесь важно проявлять осторожность. Прежде всего нужно думать о человеке и учитывать его состояние.

Считаю, что желание игрока уйти нельзя игнорировать. Наказывать за стремление перейти в другой клуб недопустимо. Желание Хулиана не сиюминутная прихоть, а мечта, к которой он стремился с детства», — приводит слова Бриндизи TyC Sports.

Ранее сообщалось, что Альварес смирился с тем, что не покинет «Атлетико» нынешним летом, и вернулся к тренировкам вместе с остальной командой.