Результаты матчей 2-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2026/2027

В воскресенье, 30 августа, завершился 2-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 2-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027

28 августа, пятница

«Лилль» — «ПСЖ» — 2:2.

29 августа, суббота

«Страсбург» — «Ланс» — 2:1;

«Лион» — «Гавр» — 1:1;

«Осер» — «Анже» — 1:3;

«Брест» — «Тулуза» — 2:2;

«Лорьян» — «Труа» — 1:2.

30 августа, воскресенье

«Париж» — «Ницца» — 3:0;

«Ренн» — «Ле-Ман» — 3:2;

«Монако» — «Марсель» — 2:0.

После двух сыгранных туров в чемпионате Франции первое место в турнирной таблице занимает «Монако», у которого шесть очков. Далее располагаются «Париж», «Лилль», «Лион», «Ренн» и «Труа», у которых по четыре набранных очка. Действующий чемпион Франции «ПСЖ» набрал два очка и занимает 11-е место.