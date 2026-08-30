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Монако — Марсель, результат матча 30 августа 2026, счет 2:0, 2-й тур Лиги 1 2026/2027

«Монако» победил «Марсель» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1, у Головина — ассист
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Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступил Вилли Делажо. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Бруннер – 13'     2:0 Бруннер – 53'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Монако» Парис Бруннер на 13-й минуте. Голевую передачу в этом эпизоде ему отдал российский полузащитник хозяев Александр Головин. На 54-й минуте Бруннер оформил дубль, установив окончательн