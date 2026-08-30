«Монако» победил «Марсель» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1, у Головина — ассист

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступил Вилли Делажо. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Монако» Парис Бруннер на 13-й минуте. Голевую передачу в этом эпизоде ему отдал российский полузащитник хозяев Александр Головин. На 54-й минуте Бруннер оформил дубль, установив окончательн