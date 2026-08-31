«Атлетик» победил «Сельту» в матче 3-го тура Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Атлетика» Алекс Беренгер на 20-й минуте. Через две минуты Роберт Наварро удвоил преимущество гостей. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Окончательный счёт игры – 2:0.

После трёх матчей испанской Ла Лиги «Сельта» набрала одно очко и занимает 16-е место в турнирной т