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«Вы постоянно вспоминаете о его цене». Моуринью — о новичке «Реала» Диоманде

«Вы постоянно вспоминаете о его цене». Моуринью — о новичке «Реала» Диоманде
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о новичке «сливочных» Яне Диоманде.

«Диоманде много работает, он скромен, хочет учиться, прислушивается ко мне и к товарищам по команде. Его время ещё придёт. Вы постоянно вспоминаете о его цене. Сколько там было? 100 или 120 млн? Я не знаю, сколько миллионов мы заплатили (смеётся). Обычно, когда речь идёт о такой большой сумме, мы имеем в виду кого-то, кто приходит и всё меняет. Но здесь всё иначе, он очень молод. Спокойно, не надо торопить события», — приводит слова Моуринью AS.

«Реал» объявил о трансфере нападающего из немецкого «РБ Лейпциг» 6 августа. По сообщениям СМИ, мадридский клуб заплатил за него € 140 млн, из которых € 15 млн — бонусы.

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