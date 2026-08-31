Стали известны подробности возможного перехода Жезуса в «Барселону» из «Арсенала» — Романо

«Барселона» и «Арсенал» обменялись документами о сделке по нападающему Габриэлу Жезусу. Лондонский клуб получит от сине-гранатовых € 10 млн за форварда, и ещё € 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также «Арсенал» получит 20% от стоимости Жезуса в случае дальнейшей перепродажи бразильца, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Нападающий прилетит в Барселону 31 августа, пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Договор будет рассчитан до июня 2028 года с возможностью продления.

Жезус играет за «Арсенал» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.