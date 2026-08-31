«Рома» объявила о подписании Мартена де Рона из «Аталанты» и Леонардо Балерди из «Марселя»

Итальянская «Рома» объявила о переходах полузащитника Мартена де Рона из «Аталанты» и защитника Леонардо Балерди из французского «Марселя». Об этом римский клуб сообщил на официальном сайте.

За свой предыдущий клуб полузащитник Мартен де Рон провёл 445 матчей, забив 23 гола. Де Рон сыграл также 44 матча за сборную Нидерландов и представлял свою страну на двух чемпионатах мира — в 2022 и 2026 годах. Хавбек будет носить футболку с номером 15.

27‑летний аргентинский защитник Леонардо Балерди провёл более 200 матчей в Европе за дортмундскую «Боруссию» и «Марсель». На счету Балерди также 11 матчей за сборную Аргентины. Он выбрал для игры за «джаллоросси» футболку с номером 26.