«Жаль, сказка рассыпалась». Шнякин – о судействе в шестом туре РПЛ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о судейских решениях в матчах 6-го тура РПЛ, разобрав игру между «Краснодаром» и «Ростовом» (1:0).

«Наконец добрался до «Краснодар — Ростов»! Моё мнение: 1 пенальти из 2 в ворота «Краснодара» проморгали.

Наступ Ленини. Замедлил для вас. Как за это НАЗНАЧАТЬ пенальти? Комаров протыкает вправо от себя, Кевин накрывает мяч (тот скачет в другую сторону), а уже потом ставит ногу. Куда ее девать? Телепортироваться? Хотите пример аналогичного эпизода? Пф, легко. Прошлый сезон, «Спартак» — «Динамо» Мх, Аззи четко выбивает мяч, потом наступает на ногу Умярова, который опоздал. Игра в мяч первостепенна, проблем нет, если нет чего-то варварского, шипов вперед и тд.

Далее. Как НЕ НАЗНАЧИЛИ пенальти за руки Тормены?! Можно было четыре руки увидеть, как у Горо из Мортал Комбат:) Но их было две. Да, есть рекомендация не назначать пенальти за попадание в руку мяча, который отскочил вверх от газона. Ну так и отставленная, в неестественном положении находящаяся рука защитника двигается к мячу. Очевидно. Ок, даже если эта рука ненаказуемая случайность, то вторая не может быть ничем, кроме как ИГРОЙ РУКОЙ. Опять спецом замедлил. Четкое движение к мячу, подбивает его. Пенальти.

Жаль, сказка рассыпалась. Мне нравилось судейство в РПЛ в первые 5 туров. Но наступил 6-й…», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

По итогам тура «Краснодар» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 13 очков в шести встречах. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 12 очков.