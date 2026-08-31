Моуринью высказался о роли Беллингема в «Реале», упомянув о «Золотом мяче»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем достоин получения награды «Золотой мяч».

«Он очень требователен к себе и к другим, это мне очень нравится. Я с ним договорился, что не хочу видеть его вторым левым крайним защитником при обороне, а раньше часто так было. Мы с «Бенфикой» активно это использовали. Сейчас мы организовали команду по-другому, он знает, что должен делать, и чувствует себя комфортно. Я говорил, что в «Реале» больше одного игрока, способного выиграть «Золотой мяч», но вот он — Джуд. Конечно, есть тот, кто вошёл в историю на чемпионате мира. Но Джуд в центре поля — это невероятно», — приводит слова Алонсо AS.

В новом сезоне-2026/2027 Беллингем провёл три матча, забил два гола и отдал два результативных паса.