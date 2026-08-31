«А есть ли сейчас что-то общее?» Казанский разобрал матчи с участием «Челси» и «МЮ»

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился своими наблюдениями в отношении двух клубов английской Премьер-лиги в сезоне-2026/2027 — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«А есть ли сейчас что-то общее у «Челси» и «Ман Юнайтед»? Ещё как. Очень изобретательная атака, мощный центр поля с большой вариативностью и привозящая защита. Всё по-модному: создавать умеем, разрушать тоже. Правда часто не то, что нужно.

Разница в кипере. Мартинесу было тяжело дебютировать. Но тут дело ещё и в качестве «Брайтона». А Ламменс сыграл просто роскошно. Сейв после забега Энсисо удивительно спокойный. Вообще Ламменс — тот человек, который внушает уважение в тишине. Надёжный и молчаливый как фонарный столб. Тем более ценно, что тот же Лича может найти проблемы буквально на ровном месте. А Люк Шоу полностью соответствует своей фамилии. Сколько ещё можно тянуть с покупкой игрока именно в эту точку?!

Удивительно, насколько похожими сегодня были и промахи. Оба необычайно красивые. Жоао Педро — с паузой и в трибуну. Мбемо туда же, куда Педро. И оба всё-таки забили.

Плюс два туза — Палмер и Бруну. Очень жаль, что с центра поля не залетел у кэпа «Юнайтед». О, что это была бы за история! Хет-трик и голевая — уже предел мечтаний для многих. Но в случае с Бруну всегда хочется чего-то большего. С ним нормальное уже недостойно. Потому что приучил к невозможному.

Для меня сегодня два открытия. Первое — форма и характер Майну. Это был идеальный ответ на появление Сантоса и Балеба. Без брата, дешёвой майки и лишнего шума — футболом. Везде успевал. Принимал простые и надёжные решения. А передача под пенальти на Кунью после его борьбы сразу с тремя игроками — овертоп.

И второе — Рашфорд. Пока осторожно. Но «Олд Траффорд», кажется, снова начинает к нему присматриваться через одобрение. Старался. Творил. Первый матч в старте за два года получился абсолютно вменяемым. Стать собой прежним лучшего времени будет уже достаточно. О большем пока нет смысла просить. Радует», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Напомним, в матчах 2-го тура АПЛ «Челси» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3), а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ипсвич» (5:2).