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Гасилин отметил работу тренера «Оренбурга» после ничьей в матче со «Спартаком»

Гасилин отметил работу тренера «Оренбурга» после ничьей в матче со «Спартаком»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин назвал тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова одним из самых прогрессирующих в РПЛ.

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30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Ахметзянов, наверное, один из самых прогрессирующих тренеров РПЛ. У этого «Оренбурга» все будет хорошо. Смена руководства пойдет клубу на пользу. Пришли люди, которые показывали отличные результаты работы в «Сочи». С командой все будет хорошо, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В матче 6-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). На данный