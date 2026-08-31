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Беншимол, Олейников и Осипенко — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Беншимол, Олейников и Осипенко — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 6-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Рубина» и «Ахмата» — по два футболиста. По одному – из «Крыльев Советов», «Балтики», «Зенита», «Акрона», «Краснодара», «Оренбурга» и московского «Динамо». Тренером символической сборной мы выбрали Андрея Талалаева («Балтика»).

Вратарь: Богдан Овсянников («Оренбург»).
Защитники: Илья Рожков («Рубин»), Максим Осипенко («Динамо» М), Жубал («Краснодар»), Андерсон Арройо («Рубин»).
Полузащитники: Лечи Садулаев («Ахмат»), Даниил Кондаков («Зенит»), Эгаш Касинтура («Ахмат»), Максим Петров («Балтика»).
Нападающие: Иван Олейников («Крылья Советов»), Жилсон Беншимол («Акрон»).
Главный тренер: Андрей Талалаев («Балтика»).

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