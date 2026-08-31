«Понятно, что аномалия». Дмитрий Шнякин – о шестом туре чемпионата России

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о шестом туре чемпионата России.

«Итого в туре. Пенальти за руку Тормены не назначили. Пенальти за рабочий стык с Кондаковым дали. Ведерникова со «Спартаком» не удалили. Пенальти лёгкий «Динамо» дали, но хоть повод реальный был. Пенальти Махачкале не дали, хотя «повод реальный был» — тут VAR спас. Пенальти Родине не дали? хотя сначала в ногу, а потом в мяч.

То есть лишь 2 матча без спорных моментов. И то, возможно, что-то упустил. Понятно, что аномалия — очень много спорных, пограничных, сложных эпизодов. Но чувствую расстройство. В эфирах КШ говорил, что нравится судейство первых 5 туров, но 6-й перечёркивает их в общем восприятии публики. Так будет всегда», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

По итогам тура «Краснодар» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 13 очков в шести встречах. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 12 очков.