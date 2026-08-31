Платини раскритиковал Инфантино, призвав его уйти в отставку из ФИФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини призвал главу ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку, подвергнув критике действия руководителя Международной федерации футбола.

«Экономические вопросы — это одно, но я думаю, что Инфантино потерпел неудачу, потому что он является гарантом правил игры, и он их не соблюдал. Рекламные паузы (обязательные перерывы на «водопой» во время чемпионата мира 2026 года. — Прим. «Чемпионата») не прописаны в регламенте, 30-минутный перерыв в финале также не прописан в регламенте, а красная карточка [отменённая красная карточка футболиста сборной США Фоларина Балогуна] — это худшее, что было. Он является гарантом правил, он их не соблюдает, он должен уйти», — приводит слова Платини RMC Sport.

Ранее планы главы ФИФА по привлечению частных инвестиций для проведения чемпионатов мира вызвали негативную реакцию со стороны УЕФА, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатской конфедерации футбола (АФК). Сообщалось о подготовке Союза европейских футбольных ассоциаций к инициированию уголовного разбирательства против Инфантино из-за попытки реализовать долю прав на мировые первенства частным инвесторам.