Журавель: европейский футбол «Спартака» Карседо приземлил сермяжный рпловский клуб

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом». Игра, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1.

«Мы увидели, как европейский футбол Карседо приземлил сермяжный рпловский клуб. «Оренбург» предложил «Спартаку» максимально некомфортный сценарий, и таких матчей для Карседо будет ещё немало, когда бежать будет некуда, а побеждать надо», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

После данной игры «Спартак» с 13 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» с семью очками занимает девятое место.