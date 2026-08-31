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«Чистяков просто побоялся». Журавель — о судействе матча «Спартака» с «Оренбургом»

«Чистяков просто побоялся». Журавель — о судействе матча «Спартака» с «Оренбургом»
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Известный футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал судейство в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом». Игра, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Судья Чистяков просто побоялся показать Ведерникову вторую жёлтую. Как ни крути, арбитры никуда не могут деться от понятийного судейства. Первая жёлтая за откидку и тут же подкат. Похоже, Чистяков решил, что такая плотность жёстких наказаний — чересчур. Выдержка Ахметзянова тут выглядит удивительно: тренер не стал рушить конструкцию из-за опасений красной. И выстоял», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

После данной игры «Спартак» с 13 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» с семью очками занимает девятое место.

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