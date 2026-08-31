Радимов раскритиковал настрой «Спартака» в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о ничьей «Спартака» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«В первом тайме было ощущение, что «Спартак» вышел с настроем: «Оренбург», сдавайтесь на милость нам — в прошлом туре мы обыграли «Зенит». И вот это ощущалось. Не было скоростей. Во втором тайме только после замен они смогли забегать, — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Оренбургом» находится на девятом месте, набрав семь очков.