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Радимов раскритиковал настрой «Спартака» в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Радимов раскритиковал настрой «Спартака» в матче с «Оренбургом» в РПЛ
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о ничьей «Спартака» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«В первом тайме было ощущение, что «Спартак» вышел с настроем: «Оренбург», сдавайтесь на милость нам — в прошлом туре мы обыграли «Зенит». И вот это ощущалось. Не было скоростей. Во втором тайме только после замен они смогли забегать, — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Оренбургом» находится на девятом месте, набрав семь очков.

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