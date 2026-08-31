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Гришин назвал ключевой фактор, повлиявший на результат «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Гришин назвал ключевой фактор, повлиявший на результат «Спартака» в матче с «Оренбургом»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:1) и рассказал, чего не хватило красно-белым в данной встрече для победы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Спартаку» Барко не хватило. Не было связующего звена между линиями — некому было доставлять мяч до нападающих. Хочется похвалить и Ахметзянова. Они выстроились в пять защитников, разменяв Татаева на Даку — он почти ничего не дал ему сделать», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Эсекьель Барко пропустил матч 6-го тура из-за вирусной инфекции.

После данной игры «Спартак» с 13 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» с семью очками занимает девятое место.

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