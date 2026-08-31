Гришин назвал ключевой фактор, повлиявший на результат «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:1) и рассказал, чего не хватило красно-белым в данной встрече для победы.

«Спартаку» Барко не хватило. Не было связующего звена между линиями — некому было доставлять мяч до нападающих. Хочется похвалить и Ахметзянова. Они выстроились в пять защитников, разменяв Татаева на Даку — он почти ничего не дал ему сделать», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Эсекьель Барко пропустил матч 6-го тура из-за вирусной инфекции.

После данной игры «Спартак» с 13 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» с семью очками занимает девятое место.