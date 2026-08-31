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Фернандеш сравнялся с Роналду по количеству хет-триков за «Манчестер Юнайтед»

Фернандеш сравнялся с Роналду по количеству хет-триков за «Манчестер Юнайтед»
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Португальский полузащитник Бруну Фернандеш оформил столько же хет-триков за «Манчестер Юнайтед», сколько португальский нападающий Криштиану Роналду (3), сообщает Squawka на личной странице в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
5 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Дэвис – 29'     1:1 Фернандеш – 40'     2:1 Гривз – 56'     3:1 Фернандеш – 61'     4:1 Фернандеш – 68'     5:1 Мбемо – 82'     5:2 Акпом – 90+1'    

Фернандеш оформил свой третий хет-трик за «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 с «Ипсвич Таун» (5:2).

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 6 сентября на выезде сыграет с «Эвертоном», «Ипсвич Таун» 4 сентября примет «Ливерпуль».

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