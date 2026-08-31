Джуд Беллингем объяснил свою хорошую форму в матчах за «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем объяснил хорошую форму на старте сезона. Англичанин отличился в матче 3-го тура Ла Лиги с «Малагой» (4:0), а мадридцы одержали третью победу подряд.

«Сейчас я играю немного свободнее. У меня есть возможность подниматься выше или опускаться ниже в зависимости от того, что требуется команде. Я получаю удовольствие от футбола, поэтому и играю хорошо. В первом тайме мы провели фантастический матч. Однако последние 20 минут были очень плохими. Не знаю почему, но получилось не лучшим образом.

Для меня большая честь играть за этот клуб, на этом стадионе и перед такими болельщиками. Овации были очень приятными. Это всегда особенный момент.

У нас очень сильный состав. Это суперклуб с качественными футболистами на каждой позиции. Когда тренер вносит изменения, игроки, которые не выходили в предыдущем матче, полностью готовы. Именно поэтому они сыграли так хорошо», — сказал Беллингем, слова которого приводит сайт клуба.

После трёх туров «Реал» набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу.