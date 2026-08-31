Нидерланды призвали реформировать управление ФИФА и отправить в отставку Инфантино

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заявил об утрате доверия к главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Нидерландская ассоциация потребовала реформировать систему управления ФИФА.

«Мы больше не доверяем президенту ФИФА Джанни Инфантино. По нашему мнению, организации требуется новое руководство. Однако смены одного президента мало, трансформации требует и сама модель управления ФИФА. Мы наблюдаем чрезмерную концентрацию полномочий у главы организации и отсутствие чёткого разграничения между президентом и структурой ФИФА.

Футбол — это нечто большее, чем спорт. Он объединяет людей, сглаживает противоречия и открывает перспективы для миллионов детей и подростков. Поэтому права человека и устойчивое развитие обязаны стать неотъемлемой частью решений ФИФА. Это касается как выбора стран-хозяек чемпионатов мира, так и коммерческой деятельности», — отмечается в заявлении KNVB.

Ранее Инфантино выступил с инициативой о создании компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать ключевые мужские и женские турниры ФИФА. Согласно расчётам федерации, реализация проекта могла обеспечить приток порядка $ 4,2 млрд, а также способствовать увеличению доходов ассоциаций‑членов ФИФА и развитию футбола в мировом масштабе. Вместе с тем предложение вызвало широкий резонанс и подверглось серьёзной критике со стороны ряда футбольных конфедераций и организаций. От поддержки инициативы отказались УЕФА, КОНКАКАФ, AFC и КОНМЕБОЛ. Кроме того, УЕФА заявил о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА до тех пор, пока от данной концепции не будет официально отказано.