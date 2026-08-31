Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Карима Бензема

Карим Бензема покинет «Аль-Хиляль» — 38-летний форвард и саудовский клуб договорились о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

Теперь француз должен определиться с дальнейшими планами. Среди рассматриваемых вариантов — завершение профессиональной карьеры или переход в другой клуб из Саудовской Аравии. Возвращение в европейский футбол, по информации Романо, не рассматривается.

Бензема присоединился к «Аль-Хилялю» в феврале 2026 года после ухода из «Аль-Иттихада». За новый клуб нападающий провёл 16 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

До переезда в Саудовскую Аравию Бензема 14 лет выступал за мадридский «Реал», а профессиональную карьеру начинал в «Лионе». За карьеру француз выиграл 34 командных трофея, включая пять Лиг чемпионов и чемпионат мира среди клубов.