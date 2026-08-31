Тренер «Болоньи» Тедеско рассказал о состоянии Артёма Довбика

Главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско рассказал о состоянии украинского форварда Артёма Довбика перед матчем 2-го тура Серии А против «Аталанты».

«Он чувствует себя лучше. Он провёл три недели подготовки в Риме, включая 45 минут в товарищеском матче, но ему нужно продолжать набирать форму. Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем те полчаса, которые сыграл в матче против «Лацио», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

Встреча «Аталанта» — «Болонья» состоится сегодня, 31 августа и начнётся в 21:45 мск. В первом туре «Болонья» проиграла на своём поле «Лацио» (0:1).