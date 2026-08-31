Тренер «Болоньи» Тедеско рассказал о состоянии Артёма Довбика
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Главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско рассказал о состоянии украинского форварда Артёма Довбика перед матчем 2-го тура Серии А против «Аталанты».
Италия — Серия А . 2-й тур
31 августа 2026, понедельник. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Он чувствует себя лучше. Он провёл три недели подготовки в Риме, включая 45 минут в товарищеском матче, но ему нужно продолжать набирать форму. Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем те полчаса, которые сыграл в матче против «Лацио», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.
Встреча «Аталанта» — «Болонья» состоится сегодня, 31 августа и начнётся в 21:45 мск. В первом туре «Болонья» проиграла на своём поле «Лацио» (0:1).
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