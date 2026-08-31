Рафаэл Леау сделал первое заявление после перехода в «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая» Рафаэл Леау рассказал о первых впечатлениях после перехода в турецкий клуб и признался, что рассчитывает вместе с командой завоёвывать трофеи.

«Галатасарай» с июня приложил много усилий, чтобы привезти меня сюда. Большое спасибо за их интерес. Это очень большой клуб. В прошлом сезоне команда стала чемпионом, а я здесь, чтобы выигрывать чемпионства и дарить болельщикам эти эмоции.

Здесь уже есть отличная команда, и формируется очень сильный коллектив. Я тоже хочу внести свой вклад в его успехи. Большое спасибо нашим болельщикам — это замечательное чувство. Хочу приносить им удовольствие, а также помогать своими голами и ассистами. Поэтому я очень счастлив быть вместе с ними», — сказал Леау клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне 27-летний вингер провёл за «Милан» 31 матч, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.