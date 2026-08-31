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Легенда «Ливерпуля» Джеррард остался недоволен состоянием команды на старте сезона

Легенда «Ливерпуля» Джеррард остался недоволен состоянием команды на старте сезона
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Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал команду за недостаток физической силы и агрессии после неудачного старта в новом сезоне АПЛ.

«Я думаю, что эта команда «Ливерпуля» в чём-то слишком мягкая. Им не хватает разрушителя. Они не делают много отборов и не выигрывают много единоборств. Это мягкая команда. Следующий шаг для тренера — изменить это. Команде нужно стать физически сильнее и агрессивнее. Иногда победы добываются другим способом. У них много технически сильных и талантливых игроков, но им не хватает злости.

Если это не изменится, то в ключевые моменты сезона, когда будут разыгрываться главные трофеи, «Ливерпуль» может остаться за бортом. Им не хватает жёсткости и мощи», — сказал Джеррард в эфире TNT Sports.

Мерсисайдцы пока не смогли одержать ни одной победы: в первых двух турах команда дважды сыграла со счётом 2:2 — против «Ньюкасла» и «Ноттингем Форест».

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