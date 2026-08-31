Радимов раскрыл, кто для него является главным фаворитом в РПЛ

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов рассказал, кого считает явным фаворитом в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, после ничьей в матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:1).

«Явный фаворит сейчас «Краснодар». Он ровнее всех проходит эту дистанцию. Нельзя сказать, что они играют с большим запасом. Но умения игры на результат им хватает, чтобы не терять очки», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент после шести туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Оренбург» же набрал семь очков и находится на девятом месте.