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Радимов раскрыл, кто для него является главным фаворитом в РПЛ

Радимов раскрыл, кто для него является главным фаворитом в РПЛ
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов рассказал, кого считает явным фаворитом в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, после ничьей в матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Куль – 66'     1:1 Даку – 76'    

«Явный фаворит сейчас «Краснодар». Он ровнее всех проходит эту дистанцию. Нельзя сказать, что они играют с большим запасом. Но умения игры на результат им хватает, чтобы не терять очки», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент после шести туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Оренбург» же набрал семь очков и находится на девятом месте.

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