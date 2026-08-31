«Галатасарай» закрыл сделку по нападающему «Порту» — Фабрицио Романо

«Галатасарай» достиг устной договорённости с «Порту» о трансфере 21-летнего турецкого нападающего Дениза Гюля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, сделка между клубами согласована. Стороны ожидают разрешения футболисту отправиться в понедельник на медицинское обследование. Отмечается, что сам Гюль хотел продолжить карьеру именно в «Галатасарае».

Гюль выступает на позиции центрфорварда. Портал Transfermarkt оценивает его в € 5 млн. Ранее он выступал в чемпионате Швеции за «Хаммарбю». У Дениза есть и шведское гражданство. Свою профессиональную карьеру он начал именно в этой стране.