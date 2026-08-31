Макси Лопес рассказал о необычных вечеринках во время выступлений в России

Бывший аргентинский футболист Макси Лопес поделился откровенными подробностями периода своей карьеры в России. Экс-нападающий стал гостем шоу Podemos Hablar, где рассказал о вечеринках, которые посещал во время выступлений за «Москву». Об этом сообщает La Voz del Interior.

По словам Лопеса, познакомиться с подобными мероприятиями ему помог один из его знакомых, которого футболист назвал «великолепным организатором мероприятий». Именно он приглашал аргентинца на вечеринки.

«Происходило абсолютно всё. Было всё, что только можно представить», — рассказал Лопес, отметив, что подобная атмосфера поначалу была для него непривычной.

Футболист признался, что на этих мероприятиях присутствовали профессиональные госпожи, а сама программа была ориентирована как на женщин, так и на мужчин.

При этом Лопес вспомнил и о другой проблеме, с которой столкнулся во время таких вечеринок. По словам аргентинца, ему было непросто общаться с другими гостями из-за языкового барьера.

Лопес выступал за «Москву» с 2007 по 2009 год. За свою карьеру аргентинец также играл за «Ривер Плейт», «Барселону» и «Милан».