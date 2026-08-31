«Ты приехал в Россию женатым на мне». Ванда Нара отреагировала на признание Макси Лопеса

Бывшая жена аргентинского футболиста Макси Лопеса Ванда Нара прокомментировала его рассказ об интимных вечеринках во время выступлений в России. Свою реакцию она опубликовала в социальных сетях.

«Я проснулась с новостью, что моего бывшего отшлёпывали в заведениях в России. Как жаль узнать об этом так поздно, ведь я тоже в этом сильна! Напоминаю тебе, что в Россию ты приехал, будучи женатым на мне. Бог знает, какие решения заставляет нас принимать судьба, потому что он видит то, чего не видели мы.

Я и это тебе прощаю, Макс. Просто мне в этом списке не хватало таких сексуальных историй, которые, судя по тому, что ты рассказал вчера, случались не единожды. Когда я тебя встречу, я сама отвешу тебе пощёчину за то, о чём я не знала. За всё остальное я с тобой уже рассчиталась.

Вывод: женщины, идите работать, стройте свою жизнь. Не будьте зависимыми!!! Зарабатывайте свои деньги. Быть содержанкой иногда обходится слишком дорого. Возможно, ты растишь троих детей в чужой стране или беременна, а твоего мужа в это время порют в подвале», — написала Нара в соцсетях.