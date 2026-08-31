COPE раскрыл, какое влияние переход Жезуса в «Барселону» окажет на сделку по Альваресу

Журналистка испанского издания COPE Хелена Кондис раскрыла подробности перехода нападающего Габриэла Жезуса из «Арсенала» в «Барселону».

«О его переходе будет объявлено после прохождения медицинского осмотра. Он обойдётся в € 10 млн плюс бонусы. Трансфер Габриэла Жезуса не исключает возможности подписания Хулиана Альвареса», — приводит слова Кондис аккаунт El Partidazo de COPE в соцсети X.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Арсеналом» о трансфере Жезуса.

Жезус играет за «Арсенал» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.