«Рома» изменила структуру предложения по Луису Энрике из «Зенита»

«Рома» внесла изменения в структуру предложения по переходу бразильского нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, итальянский клуб теперь предлагает € 5 млн за аренду футболиста с опцией выкупа за € 30 млн.

«Рома» ожидает ответа «Зенита», после которого станет понятно, сможет ли сделка перейти на следующий этап.

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.