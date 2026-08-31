Радимов прокомментировал перспективы «Рубина» после ухода Даку в «Спартак»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах «Рубина» после ухода нападающего Мирлинда Даку в «Спартак».

«Рубин» с Даку выглядел лучше. Было понятно, кто может забить в тяжёлый момент. Но теперь и соперникам стало сложнее — трудно понять, откуда ждать опасность. Это неизбежная часть спорта», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, махачкалинское «Динамо» располагается на восьмой строчке. У обеих команд по девять очков. Даку подписал контракт с красно-белыми в начале августа, перейдя из казанского «Рубина». В составе «Спартака» албанец успел провести пять матчей, забить гол и отдать одну голевую передачу.