15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из-за травмы. Клуб ищет нового хавбека — Оливейра

Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из-за травмы. Клуб ищет нового хавбека — Оливейра
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из строя из-за травмы и, как ожидается, не сможет помочь команде в важных матчах с ЦСКА и «Локомотивом». Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, восстановление бразильца займёт время и он должен вернуться к играм не раньше октября.

Также Оливейра отмечает, что в случае перехода Луиса Энрике в «Рому» «Зенит» ускорит работу по поиску нового центрального полузащитника. Петербургский клуб уже определил несколько бразильцев в качестве потенциальных целей.

При этом в ближайшие дни «Зенит» может вновь попытаться продвинуться в переговорах по Данило из «Ботафого». На данный момент именно усиление центра поля является приоритетным направлением для клуба.

Материалы по теме
«Зенит» поздравил с днём рождения Вендела. Футболисту исполнилось 29 лет
Комментарии
Новости. Футбол