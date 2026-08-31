Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из-за травмы. Клуб ищет нового хавбека — Оливейра

Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из строя из-за травмы и, как ожидается, не сможет помочь команде в важных матчах с ЦСКА и «Локомотивом». Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра.

По информации источника, восстановление бразильца займёт время и он должен вернуться к играм не раньше октября.

Также Оливейра отмечает, что в случае перехода Луиса Энрике в «Рому» «Зенит» ускорит работу по поиску нового центрального полузащитника. Петербургский клуб уже определил несколько бразильцев в качестве потенциальных целей.

При этом в ближайшие дни «Зенит» может вновь попытаться продвинуться в переговорах по Данило из «Ботафого». На данный момент именно усиление центра поля является приоритетным направлением для клуба.