COPE раскрыл план «Атлетико», касающийся будущего Альвареса, Сёрлота и нового форварда

Журналист испанского издания COPE Антонио Руис раскрыл подробности будущего нападающего Хулиана Альвареса из «Атлетико» на фоне его желания перейти в «Барселону» и интереса к футболисту со стороны «Арсенала». Кроме того, инсайдер рассказал, какие планы у красно-белых на финальную часть трансферного окна.

«Если ситуация не примет резкого поворота, Хулиан Альварес ближе к тому, чтобы остаться [в «Атлетико»], чем уйти. План с Сёрлотом состоит в том, чтобы он также остался в клубе. При этом мадридский клуб хочет подписать третьего нападающего. Очень близка к завершению сделка по переходу Джонатана Дэвида по аренде из «Ювентуса». На выход следующие игроки: Хименес, Лемар, Обед Варгас и Карлос Мартин», — приводит слова Руиса аккаунт El Partidazo de COPE в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Альварес смирился с тем, что не покинет «Атлетико» нынешним летом, и вернулся к тренировкам вместе с остальной командой. «Матрасники» публично заявили, что не продадут Альвареса в заинтересованную в нём «Барселону».