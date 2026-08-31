Альварес получил письменное одобрение своего перехода в «Барселону» — El Chiringuito

Журналист издания El Chiringuito Жота Жорди сообщил, что «Атлетико» Мадрид письменно одобрил сделку по переходу аргентинского форварда Хулиана Альвареса в каталонскую «Барселону».

«Атлетико» Мадрид дал Хулиану письменное подтверждение того, что его переход в «Барселону» одобрен», — приводит слова Жорди El Chiringuito.

Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» летом 2024 года за € 75 млн плюс € 20 млн в виде бонусов. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. В прошлом сезоне форвард забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 49 матчах. В новой кампании у Хулиана лишь одно появление на поле и нет голов.