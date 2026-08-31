Луис Энрике близок к переходу из «Зенита» в «Рому» — Ди Марцио

Бразильский нападающий «Зенита» Луис Энрике всё ближе к переходу в «Рому». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в Х.

По информации инсайдера, римский клуб продолжает работу над сделкой и стремится как можно скорее договориться о трансфере футболиста. Ранее сообщалось о прогрессе в переговорах между сторонами.

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.